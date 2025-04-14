В Андижане задержали «борца с камерами»: мужчина уничтожил более 50 комплексов фиксации нарушений из пневматической винтовки

Согласно законодательству, мужчине грозит штраф в размере от 28,1 млн до 37,5 млн сумов, обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, исправительные работы сроком от двух до трёх лет, ограничение свободы от одного года до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Какую именно меру наказания он получит — решит суд.