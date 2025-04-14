В Андижане задержали «борца с камерами»: мужчина уничтожил более 50 комплексов фиксации нарушений из пневматической винтовки

По информации УВД Андижанской области, 49-летний мужчина преднамеренно повредил 51 автоматизированную камеру наблюдения марки Hikvision, а также один радарный комплекс того же производителя. Все устройства были установлены на 29 перекрёстках города.
Для своей «миссии» андижанец использовал пневматическую винтовку марки Srket. Ущерб от его действий оказался весьма серьёзным: согласно судебно-технической экспертизе, он превысил более 1,1 миллиарда сумов.
Что именно спровоцировало мужчину на такие действия — остаётся загадкой. Возможно, он накопил слишком много штрафов и решил отомстить системе. Или же посчитал, что камеры работают несправедливо. В любом случае, теперь ему придётся объясняться в суде.
В отношении «борца с камерами» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 173 УК РУз — «умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба». Ведутся следственные действия.
Согласно законодательству, мужчине грозит штраф в размере от 28,1 млн до 37,5 млн сумов, обязательные общественные работы от 300 до 360 часов, исправительные работы сроком от двух до трёх лет, ограничение свободы от одного года до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Какую именно меру наказания он получит — решит суд.