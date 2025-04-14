Ульянов жестко ответил Рубио по поводу взрыва в Сумах

«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в соцсети X. Так он прокомментировал пост Рубио, в котором последний выражал соболезнования по поводу взрыва в городе Сумы на Украине.