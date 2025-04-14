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В деле о теракте в «Крокусе» установили факт, который радикально повлияет на суд

Экспертиза подтвердила вменяемость исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Обвиняемые, следовательно, будут нести полную юридическую ответственность за свои действия.

Теракт произошел 22 марта 2024 года.

Экспертиза подтвердила вменяемость исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл», как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Обвиняемые, следовательно, будут нести полную юридическую ответственность за свои действия.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник РИА Новости. С точки зрения психологического и физического состояния обвиняемые способны понимать значение своих действий и контролировать их, поэтому будут нести полную юридическую ответственность за содеянное.

Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооруженные нападавшие использовали автоматическое оружие для стрельбы по людям в зале и подожгли его. В результате теракта погибли 146 человек.