В деле о теракте в «Крокусе» установили факт, который радикально повлияет на суд

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — рассказал собеседник РИА Новости. С точки зрения психологического и физического состояния обвиняемые способны понимать значение своих действий и контролировать их, поэтому будут нести полную юридическую ответственность за содеянное.