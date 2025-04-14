В Ташкенте грузовик насмерть сбил пешехода: переход в неположенном месте закончился трагедией

Это ДТП вновь поднимает вопрос о безопасности пешеходов в Ташкенте. В условиях, когда пешеходные переходы зачастую не освещены, отсутствует нормальная разметка, а водители игнорируют даже «зебру», переход в неположенном месте становится не просто нарушением, а реальной угрозой жизни.