В Ташкенте грузовик насмерть сбил пешехода: переход в неположенном месте закончился трагедией

По данным управления безопасности дорожного движения, около 22:00 на улице Ханабад водитель грузовика HOWO сбил 56-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, и, судя по всему, оказался вне поля зрения водителя в условиях плохой видимости.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Причины трагедии официально пока не озвучены, однако роковую роль могли сыграть высокая скорость грузовика, плохие погодные условия, скользкая дорога и недостаточное освещение.
Это ДТП вновь поднимает вопрос о безопасности пешеходов в Ташкенте. В условиях, когда пешеходные переходы зачастую не освещены, отсутствует нормальная разметка, а водители игнорируют даже «зебру», переход в неположенном месте становится не просто нарушением, а реальной угрозой жизни.