В Пенсильвании арестовали подозреваемого в поджоге резиденции главы штата

В полиции уточнили, что злоумышленник перепрыгнул через забор, окружающий резиденцию, и проник вовнутрь, где и совершил поджог. Отмечается, что в результате пожара был нанесен серьёзный ущерб резиденции. В связи с инцидентом губернатору, его близким и гостям пришлось спешно покинуть здание.