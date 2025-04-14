В Пенсильвании арестовали подозреваемого в поджоге резиденции главы штата

Полиция в американском штате Пенсильвания задержала местного жителя Коди Балмера, подозреваемого в поджоге резиденции губернатора региона Джоша Шапиро в городе Гаррисберге, сообщил местный телеканал NBC10.
38-летнему мужчине собираются предъявить обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах. Сейчас Балмер арестован.
В полиции уточнили, что злоумышленник перепрыгнул через забор, окружающий резиденцию, и проник вовнутрь, где и совершил поджог. Отмечается, что в результате пожара был нанесен серьёзный ущерб резиденции. В связи с инцидентом губернатору, его близким и гостям пришлось спешно покинуть здание.
Напомним, что инцидент с резиденцией губернатора Пенсильвании произошёл в ночь на 13 апреля в ходе празднования Песаха. Семью Шапиро и гостей в два часа разбудили полицейские, которые эвакуировали всех из здания. Пожар, охвативший резиденцию, удалось быстро ликвидировать. Губернатор выразил благодарность огнеборцам.