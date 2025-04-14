Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

«Да, они были признаны вменяемыми», — ответил Власов на соответствующий вопрос. Кроме того, физическое состояние подсудимых также удовлетворительное, подчеркнул юрист.
Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.
Ранее стало известно, что охранники концертного зала в момент теракта не были вооружены.