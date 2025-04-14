В Екатеринбурге самокатчик сбил ребенка на тротуаре и скрылся

ДТП случилось накануне, 13 апреля, на ул. 8 Марта у дома № 202а. Неизвестный ехал на электросамокате и сбил ребенка, который ехал на детском самокате в попутном направлении. После этого виновник аварии скрылся, сообщается в telegram-канале ГАИ Екатеринбурга.
Сотрудники полиции просят очевидцев происшествия и самого водителя электросамоката обратиться в Госавтоинспекцию по адресу Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20 или позвонить по телефону 8−999−563−43−34.
Стоит отметить, что тема электросамокатов сегодня очень актуальна для екатеринбуржцев. В этом сезоне кикшеринговые компании планируют выставить на улицы Екатеринбурга более 16 тыс. самокатов. Они заполоняют тротуары, создавая реальную опасность для пешеходов. Езда с пассажирами, подрезание пешеходов, пересечение пешеходных переходов не спешиваясь — все эти нарушения ежегодно приводят к большому числу ДТП, виновниками которых становятся самокатчики.
Согласно официальной статистике, в сезоне-2024 в авариях с самокатами пострадали 167 человек, в том числе 33 ребенка. Информации по фактическому числу ДТП и пострадавшим не существует: идентифицировать или догнать виновника аварии зачастую невозможно. К новому сезону использования электросамокатов Свердловская область пришла с теми же проблемами, что и в прошлом году.