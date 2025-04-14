В Екатеринбурге самокатчик сбил ребенка на тротуаре и скрылся

Согласно официальной статистике, в сезоне-2024 в авариях с самокатами пострадали 167 человек, в том числе 33 ребенка. Информации по фактическому числу ДТП и пострадавшим не существует: идентифицировать или догнать виновника аварии зачастую невозможно. К новому сезону использования электросамокатов Свердловская область пришла с теми же проблемами, что и в прошлом году.