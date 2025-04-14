Житель НСО остался в СИЗО из-за похищения газа

В феврале этого года суд арестовал Пустотина на 1 месяц и 16 суток — до 12 апреля. Известно, что 11 апреля депутату отказали в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест и продлили содержание под стражей до 12 мая 2025 года.