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Житель НСО остался в СИЗО из-за похищения газа

В Новосибирске рассмотрели ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении депутата местного уровня Виталия Пустотина.

Источник: AP 2024

Как рассказали в пресс-службе управления Судебного департамента в регионе, мужчину оставили в СИЗО за похищения газа.

Известно, как депутат несанкционированно подключился к газопроводу и похитил ресурс на сумму более 800 тысяч рублей. Данное преступление выявили сотрудники ФСБ по региону.

В феврале этого года суд арестовал Пустотина на 1 месяц и 16 суток — до 12 апреля. Известно, что 11 апреля депутату отказали в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест и продлили содержание под стражей до 12 мая 2025 года.