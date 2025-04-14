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В Башкирии подтопленными остаются три дороги

В Башкирии подтопленными остаются три дороги.

Источник: архив пресс-службы УГЗ г. Уфы

За последние сутки спасатели сняли с контроля один участок, сообщает МЧС Башкирии.

Так, в Чишминском районе перелитой остается дорога в деревне Кучумово. Длина подтопленного участка 106 м, глубина — 57 см, ширина — 20 м. перелива над полотном моста нет. Данный участок переливает каждую весну, жители предупреждены, отметили в ведомстве.

В Уфе под водой остается дорога, ведущая к СНТ «Казарез» и «Альбатрос». Длина — 230 м, глубина перелива 150 см. В двух садовых товариществах проживают девять человек, детей и маломобильных граждан нет.

Также в башкирской столице талые воды перелили дорогу к СНТ «Озон». Длина — 90 м, глубина перелива 70 см. Постоянно там живут шестеро взрослых. У них в запасе есть четыре плавсредства. Проводится мониторинг обстановки. Проезд закрыт.

Всего с начала паводкоопасного периода к спасателям поступило 556 сообщений, за последние сутки новых обращений не было.