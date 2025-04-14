Житель Кунгура осужден за причинение смерти знакомому

Следствие и суд установили, что вечером 29 сентября в доме у своих знакомых в селе Калинино Кунгурского района Пермского края фигурант в ходе распития и возникшей ссоры с одним из мужчин нанес тому удары деревянным табуретом по голове. Мужчина скончался на месте.