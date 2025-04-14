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Житель Кунгура осужден за причинение смерти знакомому

Суд вынес приговор ранее неоднократно судимому 32-летнему жителю Кунгура.

Источник: AP 2024

Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что вечером 29 сентября в доме у своих знакомых в селе Калинино Кунгурского района Пермского края фигурант в ходе распития и возникшей ссоры с одним из мужчин нанес тому удары деревянным табуретом по голове. Мужчина скончался на месте.

Суд учел неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору и назначил виновному 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.