Житель Кунгура осужден за причинение смерти знакомому

Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие и суд установили, что вечером 29 сентября в доме у своих знакомых в селе Калинино Кунгурского района Пермского края фигурант в ходе распития и возникшей ссоры с одним из мужчин нанес тому удары деревянным табуретом по голове. Мужчина скончался на месте.
Суд учел неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору и назначил виновному 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.