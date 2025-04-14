В Москве повара ресторана и сотрудника «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме

Там отмечается, что оба обвиняемых были задержаны полицейскими в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. По решению суда им было назначено выдворение в одну из республик Средней Азии. Однако перед этим сотрудники правоохранительных органов решили проверить содержимое смартфонов приезжих. Были обнаружены признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию. После этого обоих по решению суда перевели из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.