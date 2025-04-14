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Адвокат Власов: исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Состояние здоровья у обвиняемых также признано удовлетворительным.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемые в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были признаны вменяемыми по итогам проведённой психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела — Далерджона Мирзоева, Олег Власов.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — отметил Власов, комментируя итоги медицинского обследования своих подзащитных.

Напомним, террористическая атака в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года в Красногорске. Злоумышленники ворвались в здание с автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в зрительном зале. В результате трагедии погибли 145 человек.

В годовщину трагических событий у «Крокус Сити Холла» в Подмосковье был открыт мемориальный комплекс в память о погибших в результате теракта. В церемонии принял участие губернатор Московской области, Андрей Воробьев.