Боевики ВСУ в курском селе угрожали изнасиловать многодетную мать

Во время временной оккупации села Казачья Локня в Курской области украинские военные угрожали многодетной матери насилием в присутствии её детей. Об этом РИА Новости сообщила жительница села, которая была эвакуирована вместе с другими мирными гражданами.
По её словам, трое вооружённых украинских бойцов вышли из окопов и направились к окраине населённого пункта, где находились дома мирных жителей. Одной из жертв их угроз стала женщина с четырьмя детьми.
По словам очевидицы, женщина рассказывала, что боевики ставили её в унизительную позу и угрожали, что совершат изнасилование прямо перед её малолетними детьми.
Ранее эвакуированная жительница Суджи рассказала, что украинские военные травили мирное население в городе с помощью газа.