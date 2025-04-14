Повара «Яндекс Лавки» и кладовщика в Москве обвинили в терроризме

Изначально обвиняемые были задержаны в рамках рейдов по выявлению нелегальных мигрантов и должны были быть выдворены из страны. Однако дополнительная проверка их телефонов выявила доказательства планирования преступной деятельности, что привело к переводу их из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.