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Повара «Яндекс Лавки» и кладовщика в Москве обвинили в терроризме

Повар «Яндекс Лавки» Ахат Эшмурзаев и кладовщик ООО «Урюк» Салохиддин Насидиров, задержанные в Москве, обвиняются в симпатиях к террористической организации после проверки их мобильных телефонов. Это следует из материалов дела.

В Москве арестовали двоих мигрантов по подозрению в намерениях вступить в террористическую организацию.

Повар «Яндекс Лавки» Ахат Эшмурзаев и кладовщик ООО «Урюк» Салохиддин Насидиров, задержанные в Москве, обвиняются в симпатиях к террористической организации после проверки их мобильных телефонов. Это следует из материалов дела.

«Насидиров Салохиддин, не женатый, работающий в 'Яндекс Лавке' кладовщиком, Эшмурзаев Ахат Толибджонович, имеющий среднее образование, холостой, работающий поваром в ООО “Урюк”, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30 части второй статьи 205.5 УК РФ», — говорится в документах дела, содержание которых передает ТАСС. Данная статья предусматривает наказание за подготовку ко вступлению в организацию, признанную в РФ террористической.

Изначально обвиняемые были задержаны в рамках рейдов по выявлению нелегальных мигрантов и должны были быть выдворены из страны. Однако дополнительная проверка их телефонов выявила доказательства планирования преступной деятельности, что привело к переводу их из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.