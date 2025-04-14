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В Харькове на фоне тревоги с воздуха прогремел взрыв

На территории Украины, в том числе в Киеве, звучат сирены.

Взрыв произошёл в Харькове, проинформировал глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«В Харькове раздался взрыв… Детали уточняются», — написал он в своём блоге.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Сирены включены с 04:57 мск.

Кроме того, тревогу с воздуха объявили в украинской столице, а также Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремело более десяти взрывов.