Возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 14-летнего подростка в Новосибирске

В Новосибирской области в ходе расследования уголовного дела об исчезновении ребенка обнаружено тело 14-летнего мальчика, пропавшего 30 марта 2025 года в селе Новолуговое.
Тело найдено 13 апреля на территории Новосибирского района, внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано. Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас назначены судебные экспертизы, также ведется установление всех обстоятельств случившегося.
Расследование продолжается в рамках статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Напомним, что подробности о поиске рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в соцсети ВКонтакте.