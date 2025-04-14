Трамп собирается ввести новые пошлины против Китая

Торговая война между США и Китаем началась 2 апреля, после заявления Трампа о введении масштабных пошлин против множества стран мира. Китай, в свою очередь, ввел ответные тарифы. После ряда шагов взаимные пошлины составили 125%, у Штатов есть дополнительная пошлина на китайские товары в 20%, которая была введена по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Китай же ограничил экспорт редкоземельных металлов. Зарубежные СМИ сообщали, что затеянная Штатами торговая война против Китая обречена на провал, пишет «Национальная служба новостей».