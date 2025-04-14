В Пермском районе ликвидировали плантацию конопли

Фигуранта подозревают в культивировании наркосодержащих растений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что злоумышленник оборудовал в подвале частного дома в Пермском районе плантацию конопли. Подозреваемый установил климатическую систему, фитолампы, увлажнители и другие устройства для создания растениям благоприятных условий. При обысках правоохранители обнаружили и изъяли из дома фигуранта 42 куста конопли, технику и импортные удобрения.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Расследование продолжается.