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В Пермском районе ликвидировали плантацию конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность мужчины 1997 года рождения.

Источник: ГУ МВД

Фигуранта подозревают в культивировании наркосодержащих растений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что злоумышленник оборудовал в подвале частного дома в Пермском районе плантацию конопли. Подозреваемый установил климатическую систему, фитолампы, увлажнители и другие устройства для создания растениям благоприятных условий. При обысках правоохранители обнаружили и изъяли из дома фигуранта 42 куста конопли, технику и импортные удобрения.

Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Расследование продолжается.