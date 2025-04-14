Курьера мошенников арестовали за обман пенсионерки из Новосибирска

В Новосибирске курьера мошенников, который обманул пожилую местную жительницу, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
— Молодой человек подозревается в покушении на мошенничество, а именно, путем обмана пытался похитить у гражданки денежные средства, тем самым причинив последней материальный ущерб в крупном размере, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что 22-летний молодой человек под предлогом «декларирования» средств забрал у 86-летней бабушки более 1,1 млн рублей. Через несколько дней пенсионерку попытались повторно обмануть, но сотрудники банка предотвратили хищение.
Под домашним арестом подозреваемый будет находиться до 9 июня.