Жестокая расправа: мужчина зарезал троих родственников из-за отключённого света

Конфликт между семьями начался задолго до трагедии. Отец подсудимого, Алишер, долгие годы находился в бытовом и имущественном споре со своим братом Максудом. Напряжённость между родственниками росла, и взаимная неприязнь только усиливалась. Несмотря на то, что Максуд уехал на заработки в Россию, его семья, живя по соседству, регулярно и самовольно отключала дом, в котором жил Азиз, от электричества и газа, так как они были подключены через общий узел.