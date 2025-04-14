Жестокая расправа: мужчина зарезал троих родственников из-за отключённого света

Конфликт между семьями начался задолго до трагедии. Отец подсудимого, Алишер, долгие годы находился в бытовом и имущественном споре со своим братом Максудом. Напряжённость между родственниками росла, и взаимная неприязнь только усиливалась. Несмотря на то, что Максуд уехал на заработки в Россию, его семья, живя по соседству, регулярно и самовольно отключала дом, в котором жил Азиз, от электричества и газа, так как они были подключены через общий узел.
9 августа 2024 года около 20:00, вернувшись домой, Азиз обнаружил, что их дом снова обесточен. Ответственность за это, как выяснилось, лежала на супруге дяди. В отместку он решил убить её и её детей.
Около 20:30, вооружившись хозяйственным ножом, он проник в дом дяди. Первой жертвой стал 14-летний племянник, которого он догнал во дворе. Подсудимый, зная, что ребёнок не окажет сопротивления, нанёс ему 29 ударов ножом в шею, грудь и живот — удары были множественными, с особой жестокостью. Мальчик скончался на месте.
Следующей жертвой стала мать подростка. Она попыталась убежать, но Азиз догнал её в спальне и нанёс 42 удара ножом, в том числе в шею и грудную клетку. Женщина умерла на месте происшествия.
После этого он пошёл на кухню, где спрятался другой сын дяди. Когда Азиз попытался открыть дверь, нож в его руке сломался. Тогда он выбил дверь ногой, схватил другой кухонный нож и нанёс подростку 39 колото-резаных ранений. Мальчик также погиб.
Судебно-психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. Было установлено, что он действовал осознанно, умышленно и с прямым умыслом.
На суде Азиз попытался отвертеться, заявив, что преступление совершили неизвестные в масках, которые приехали на автомобиле Damas. По его словам, нападавшие якобы связали его, подбросили нож и приказали взять вину на себя, пригрозив убийством его семьи.
Однако ни следствие, ни суд не нашли подтверждений этой версии. Свидетельские показания, улики и признательные показания самого подсудимого, данные ранее, полностью опровергли его историю.
Суд признал Азиза виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.