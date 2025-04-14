В Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

Подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в Республике Таджикистан, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным EMSC, они зафиксированы в 03:44 мск. Эпицентр сейсмособытия Эпицентр располагался на расстоянии 23 километров от города Рашт с населением около 10,7 тысячи человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров.
В настоящее время сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло в Таджикистане утром в были частично разрушены 17 жилых домов.
Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в селе в Таджикистане погиб ребёнок. Обрушилась стена одного из домов.