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В Таджикистане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров.

Подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в Республике Таджикистан, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным EMSC, они зафиксированы в 03:44 мск. Эпицентр сейсмособытия Эпицентр располагался на расстоянии 23 километров от города Рашт с населением около 10,7 тысячи человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров.

В настоящее время сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло в Таджикистане утром в были частично разрушены 17 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в селе в Таджикистане погиб ребёнок. Обрушилась стена одного из домов.