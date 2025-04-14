На трех мостах в Свердловской области закрыли проезд из-за паводка

На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Экипажи ДПС патрулируют эти территорий, информируя граждан о правилах поведения в период паводка и путях объезда. В настоящее время перебраться через подтопленные зоны возможно только с помощью объездных путей, проходящих через ближайшие населенные пункты.