На трех мостах в Свердловской области закрыли проезд из-за паводка

Ограничение касается участков дорог село Бобровское — село Ницинское на 2 км, село Городище — деревня Боровикова на 1 км и дороги село Елань — деревня Яр на 1 км.
На опасных участках установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Экипажи ДПС патрулируют эти территорий, информируя граждан о правилах поведения в период паводка и путях объезда. В настоящее время перебраться через подтопленные зоны возможно только с помощью объездных путей, проходящих через ближайшие населенные пункты.
Напомним, в Свердловской области от весеннего половодья пострадало пять населенных пунктов, в которых проживают 123 человека. Как сообщили в департаменте информационной политики, региональные власти готовы к паводкам, ситуация находится под контролем.