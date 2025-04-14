Хотела любви, осталась без 2 млн: челябинку обманул интернет-ухажер из Швейцарии

Жертвой брачного афериста стала 61-летняя горожанка, которая поверила интернет-собеседнику, пообещавшему на ней жениться.
Переписка с неизвестным началась еще осенью 2023 года. Он представился 60-летним гражданином Швейцарии, мастерски делал комплименты, признавался в любви и обещал руку и сердце.
«А в процессе общения периодически выманивал деньги под различным предлогом: подарок от будущей мачехи на День рождения падчерице или пасынку, совместный отпуск, авиабилеты, страхование жизни жениха, бронирование гостиницы… За два года общения потерпевшая ни разу не увидела своего возлюбленного по видеосвязи и не услышала по телефону. Весь роман происходил только в письмах», — рассказали в полиции Златоуста.
В результате местная жительница перевела мошеннику более 2 млн рублей, из которых большая часть — кредиты и займы.
Женщина поняла, что попалась на уловку злоумышленника, когда жених пообещал прилететь в Россию. Но в аэропорту влюбленная безуспешно пыталась его найти в течение двух дней. Вернувшись домой, обратилась в полицию. Там завели дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).