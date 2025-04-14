Хотела любви, осталась без 2 млн: челябинку обманул интернет-ухажер из Швейцарии

«А в процессе общения периодически выманивал деньги под различным предлогом: подарок от будущей мачехи на День рождения падчерице или пасынку, совместный отпуск, авиабилеты, страхование жизни жениха, бронирование гостиницы… За два года общения потерпевшая ни разу не увидела своего возлюбленного по видеосвязи и не услышала по телефону. Весь роман происходил только в письмах», — рассказали в полиции Златоуста.