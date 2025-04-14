В результате землетрясения в Таджикистане погиб трехлетний ребенок

Около ста жилых домов были уничтожены в результате землетрясения в Таджикистане, которое произошло 13 апреля. Несколько десятков строений получили повреждения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями при Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики.
Уточняется, что жертвой подземных толчков стал трехлетний ребенок. Малыш погиб под обломками рухнувшей стены собственного дома в селе Уштурпаст.
По предварительным данным, в пяти населенных пунктах Раштского района полностью разрушены 40 жилых домов, частично повреждены пять домов, а также одно подсобное помещение школы и три чайханы.
«Всего в Таджикабадском районе, по предварительной информации, полностью разрушено 54 жилых дома, частично повреждено 45 домов, легкие повреждения получил 61 жилой дом и 2 здания среднего общеобразовательного учреждения», — уточнило ведомство.
По распоряжению президента Таджикистана Эмомали Рахмона на месте происшествия продолжает работу республиканская комиссия во главе с вице-премьером Сулаймоном Зиёзодой.
В понедельник, 14 апреля, в Таджикистане произошло новое землетрясение магнитудой 4,5.