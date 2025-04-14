В результате землетрясения в Таджикистане погиб трехлетний ребенок

Около ста жилых домов были уничтожены в результате землетрясения в Таджикистане, которое произошло 13 апреля. Несколько десятков строений получили повреждения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями при Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики.