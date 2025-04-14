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Средства ПВО уничтожили над регионами РФ 52 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата.
Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны сообщили, что в ночь на понедельник над регионами Российской Федерации были сбиты 52 украинских беспилотных летательных аппарата.

«В течение ночи средствами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы 52 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Из них 33 были сбиты над Брянской областью, 10 — над Орловской областью, по три — над Курской и Тульской областями, два — над Калужской областью и один — над Белгородской областью», — сообщили в Министерстве обороны.

Ранее расчёты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» ликвидировали точку спецподразделения Вооружённых сил Украины в Харьковской области.