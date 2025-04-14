Чем стратегически важна для ВС РФ Сумская область, куда переместился фронт

«Планы такие есть, о них сказал президент [России Владимир Путин]: чтобы не обстреливали наши субъекты, которые по Конституции входят в состав Российской Федерации, в том числе новые. Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — сказал Соболев в интервью «Газете.Ru».