Песков: РФ проанализирует нарушения Киевом запрета на удары по энергообъектам

«Мораторий, по сути, не соблюдался украинской стороной, поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать», — заявил Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Он добавил, что Россия обменяется соображениями с США, которым не раз предоставлялась информации о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам. После всех перечисленных процедур верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин примет все соответствующие решения.