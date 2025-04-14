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Девушка-подросток на Hyundai сбила бабушку в Нижнем Тагиле

Вечером 13 апреля в Нижнем Тагиле девушка-подросток допустила аварию, в которой травмы получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Источник: пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

По предварительным данным, 17-летняя девушка за рулем Hyundai Sonata при движении во дворе дома № 9 на улице Маскарёва выехала на тротуар, где допустила наезд на 70-летнюю бабушку. Затем она въехала в металлические ограждения.

В результате аварии пешеход получил ушибы и был доставлен в больницу. 17-летняя девушка-водитель после медицинского осмотра отпущена домой. Пострадал еще 18-летний пассажир, хозяин «Хендай Соната». Его госпитализировали.

Несовершеннолетний водитель был трезв. В отношении девушки составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). На владельца машины составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления). Автомобиль Hyundai Sonata доставлен на спецстоянку.

«Управление автомобилем без водительского удостоверения представляет собой серьёзное нарушение закона и создаёт опасность для всех участников дорожного движения», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 25 марта в Нижнем Тагиле в результате наезда автомобиля ВАЗ 21093 получила травмы 20-летняя девушка-пешеход.

ДТП произошло около дома по адресу ул. Юности, 20 в Дзержинском районе Нижнего Тагила.