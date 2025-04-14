Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии стали меньше разводиться

Госкомюстиции Башкирии раскрыл количество разводов по районам Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале текущего года в уфимских ЗАГСах было зафиксировано 966 случаев расторжения брака. Этот показатель оказался на 22,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество разводов достигло 1 248. Об этом сообщает пресс-служба Госкомюстиции Башкирии.

Анализ районной статистики выявил существенные различия. Наибольшее количество распавшихся семей зарегистрировано в Октябрьском районе — 210 случаев. За ним следуют Кировский (166 разводов), Калининский (150), Советский (144) и Демский (107) районы. Наименьшие показатели отмечены в Орджоникидзевском (97 случаев) и Ленинском (53) районах.

Особого внимания заслуживает ситуация в Калининском районе, где количество разводов сократилось на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В масштабах всей республики за отчетный период было расторгнуто 2 658 браков, что на 33,7% меньше показателей прошлого года. Единственным исключением стал Архангельский район, где количество разводов, напротив, увеличилось на 16,7%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.