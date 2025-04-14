В Башкирии стали меньше разводиться

В первом квартале текущего года в уфимских ЗАГСах было зафиксировано 966 случаев расторжения брака. Этот показатель оказался на 22,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество разводов достигло 1 248. Об этом сообщает пресс-служба Госкомюстиции Башкирии.
Анализ районной статистики выявил существенные различия. Наибольшее количество распавшихся семей зарегистрировано в Октябрьском районе — 210 случаев. За ним следуют Кировский (166 разводов), Калининский (150), Советский (144) и Демский (107) районы. Наименьшие показатели отмечены в Орджоникидзевском (97 случаев) и Ленинском (53) районах.
Особого внимания заслуживает ситуация в Калининском районе, где количество разводов сократилось на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В масштабах всей республики за отчетный период было расторгнуто 2 658 браков, что на 33,7% меньше показателей прошлого года. Единственным исключением стал Архангельский район, где количество разводов, напротив, увеличилось на 16,7%.
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