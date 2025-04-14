В Башкирии стали меньше разводиться

В первом квартале текущего года в уфимских ЗАГСах было зафиксировано 966 случаев расторжения брака. Этот показатель оказался на 22,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество разводов достигло 1 248. Об этом сообщает пресс-служба Госкомюстиции Башкирии.