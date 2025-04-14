В Миассе 75-летняя женщина выпала из окна, когда мыла окна

В Миассе 75-летняя женщина погибла после падения из окна. По версии очевидцев, она мыла окна и не удержала равновесие, сообщается в сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
Происшествие случилось в одном из домов на бульваре Седова, пишет 74.ru со ссылкой на собственный источник.
Пенсионерка упала с высоты десятого этажа. Миассцы в соцсетях выражают соболезнования родным и близким погибшей.
«Мои соболезнования близким! Вербное воскресенье ушла, такие сразу в рай попадают», — пишет Алла М.
«Да пусть эти окна грязью зарастут, жизнь одна…», — говорит Наталья К.
«Хотела завтра окна мыть к Пасхе… да ну на… изнутри помою и всё», — остерегается Татьяна К.
«Изначально застройщику строить нормальные лоджии, из за высокой плиты на лоджии, улицы не видно, рамы должны открываться внутрь, чтобы при мойке окон не было панического страха…», — утверждает Любовь Ш.