Приморец получил срок за перевозку за границу документов военного назначения

Жителю Приморья вынесли приговор за незаконную перевозку через границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особых документов и материалов. В них содержались данные о вооружении и военной технике, которые применяются ВС РФ в ходе СВО на Украине. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.