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Приморец получил срок за перевозку за границу документов военного назначения

Житель Приморья вывозил за границу документы о вооружении и технике РФ, используемой в ходе СВО.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Жителю Приморья вынесли приговор за незаконную перевозку через границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особых документов и материалов. В них содержались данные о вооружении и военной технике, которые применяются ВС РФ в ходе СВО на Украине. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.

Документы в 2020 и 2021 годах вывозил 35-летний мужчина. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Материалы военного назначения он перемещал через госграницу, скрывая их от таможенного контроля.

Московский областной суд признал жителя Приморья виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.