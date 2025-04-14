Приморец получил срок за перевозку за границу документов военного назначения

Жителю Приморья вынесли приговор за незаконную перевозку через границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особых документов и материалов. В них содержались данные о вооружении и военной технике, которые применяются ВС РФ в ходе СВО на Украине. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на краевое правительство.
Документы в 2020 и 2021 годах вывозил 35-летний мужчина. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Материалы военного назначения он перемещал через госграницу, скрывая их от таможенного контроля.
Московский областной суд признал жителя Приморья виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.