За ночь над РФ уничтожили 52 беспилотника ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских дрона над регионами РФ за ночь 14 апреля. Об этом сообщают в Минобороны России.
Так, 33 беспилотных летательных объекта противника было ликвидировано над Брянской областью, десять — над Орловской, по три — над Курской и Тульской, два — над Калужской, еще один — над Белгородской областью.
Сутками ранее российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских беспилотников. 12 воздушных целей уничтожены над Ростовской областью.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вечером 13 апреля регион подвергся атаке беспилотников ВСУ.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн накануне показал беспилотник ВСУ весом в 200 килограммов, который нашли на территории региона.