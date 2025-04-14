В Уфе из-за аварии сотни людей остались без света.

В Уфе из-за аварии в шести многоквартирных домах отключилось электричество. Полностью остались без света МКД по следующим адресам: улица Асхата Мирзагитова: 8, 10, 10/1; улица Природная: 20, 24; улица Ярмарочная, 15. Об этом сообщил глава Ленинского района Олег Котов. Сейчас на месте работают специалисты ООО «Энергоинжиниринг», они обещают устранить последствия в течение часа. Что стало причиной случившегося, уточняется.