Над Россией сбили 52 украинских беспилотника: карта атак по регионам на 14 апреля

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, минувшей ночью силами ПВО были обнаружены и уничтожены 33 украинских беспилотника, из которых 26 были реактивного типа. Он отметил, что благодаря профессионализму защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки были отражены, а цели уничтожены. Богомаз в своем telegram-канале выразил благодарность всем подразделениям, которые выполняли задачи по защите Брянской области и всей России.