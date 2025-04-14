ФСБ задержала гражданина Молдавии за контрабанду бомб и попытку подрыва

Пруняну, ранее участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был отправлен из Молдавии с целью транспортировки взрывных устройств в Россию. Целью Пруняну было создание тайников со взрывчаткой в городах Волгоград и Саратов. В ходе операции он использовал внедорожник со специально оборудованным тайником, содержащим три взрывных устройства, для перевозки материалов через несколько стран Европы.