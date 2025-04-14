ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в Россию бомбы для терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который по заданию военной разведки Украины привез в Россию взрывчатку для совершения террористического акта.
Задержанный в 2022—2023 воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), а потом его переправили в Молдавию, где он приобрел внедорожник, в котором оборудовал специальный тайник с тремя взрывными устройствами.
После этого гражданин Молдавии окольными путями пробрался через Венгрию, Словакию, Польшу и Прибалтику в Россию. Его целью было заложить взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но он был вовремя задержан.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, а также о незаконных приобретении, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ.
В начале апреля этого года ФСБ задержала завербованного Украиной военного за подготовку теракта в Подмосковье. Задержанный собирался заминировать автомобиль курсантов.