В Челябинске остановили движение трамваев из-за рюкзака

В Челябинске утром 14 апреля остановили движение трамваев по улице Труда из-за подозрительного рюкзака в вагоне. Об этом сообщили в «ЧелябГЭТ».
Движение вагонов закрывали на участке между улицами Кирова и Цвиллинга в направлении автовокзала. Трамваи № 3, 16 и 22 следовали какое-то время по улице Российской.
Судя по всему, никаких опасных предметов в забытом рюкзаке не оказалось. Трамваи вскоре вернулись на привычные маршруты.
«Потеряшка остановила город утром, в час пик. Ладно хоть маленький кусочек, но всё равно неприятно многим», — пишут горожане в соцсетях.
Напомним, из-за ремонта трамвайных путей на улице Горького с 11 апреля закрыли движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район, также ограничили проезд автотранспорта по участку улицы.