В Башкирии распродают авто должников по ценам от 102 тысяч рублей

Республиканское управление Росимущества объявило о проведении торгов арестованных машин, изъятых у владельцев за долговые обязательства. В предстоящем аукционе будет представлена партия из 18 автомобилей различных марок как иностранного, так и отечественного производства.
Среди выставленных на продажу автомобилей наиболее доступным лотом значится ВАЗ 2007 года выпуска со стартовой ценой 102 тысячи рублей. На противоположном конце ценового диапазона находится Nissan Murano 2018 года, начальная стоимость которого установлена на уровне 2 миллиона 184,5 тысячи рублей.
Потенциальные покупатели могут ознакомиться с полным перечнем предлагаемой техники и подать электронные заявки через специализированную платформу «ГИС-Торги». Срок приема заявок ограничен 7 мая текущего года.
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