КНБ пресек создание террористической группы в Каскелене

В ведомстве уточнили, одного из жителей Каскелена осудили к 9 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности.
«Фигурант планировал создать террористическую группу в интересах совершения терактов в Казахстане», — добавили в КНБ.
С этой целью, продолжили специалисты, он насаждал идеологию терроризма другим верующим лицам и пытался их вербовать.
Кроме того, за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы один из жителей Актюбинской области.
Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. При обыске у него обнаружено 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовая граната и 581 патрон.
Далее сказано, что всего с начала 2025 года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 34 лица, в том числе 2 иностранных гражданина.
Они признаны виновными в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, вербовке, создании и участии в деятельности террористических, экстремистских групп и организаций.
В отношении еще 23 человек расследование продолжается.
27 марта 2025 года в КНБ заявили, что пресекли контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем.