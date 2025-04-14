КНБ пресек создание террористической группы в Каскелене

Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. При обыске у него обнаружено 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовая граната и 581 патрон.