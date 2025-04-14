В Каменске-Уральском два вагона сошли с рельсов

На железнодорожной станции «Каменск-Уральский» два пустых вагона-цистерн одного грузового состава сошли с рельсов. Об этом сообщили в новостном портале KU66.
Сход произошел 13 апреля. По данным дежурного станции, чьи слова приводят в издании, сошли вагоны на 52-м пути, грузовой поезд следовал в направлении Екатеринбурга.
— Без опрокидывания. Пострадавших нет, движение поездов не нарушено, — подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве также отметили, что организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.