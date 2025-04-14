В Уфе обвиняемый набросился на сотрудника СИЗО.

Житель Уфы набросился в СИЗО на сотрудника и избил его. Ленинский районный суд установил, что в июле 2024 года содержащийся в следственном изоляторе мужчина, находясь в коридоре и не желая подчиняться правилам внутреннего распорядка режимного объекта, применил физическую силу к работнику учреждения, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями.