В Керчи задержали гражданина Молдавии, готовившего теракт

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, сообщила ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова Курдоглу Евгений Михайлович,
«Установлено, что в апреле 2024 года фигурант посредством интернет-ресурсов инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника», — отмечает ФСБ.
По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 грамм, электродетонатор ЭДП и таймер, «предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи».
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
«Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием», — подчеркивает ФСБ.
Ранее в понедельник ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов.