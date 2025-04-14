В Керчи задержали гражданина Молдавии, готовившего теракт

«Установлено, что в апреле 2024 года фигурант посредством интернет-ресурсов инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника», — отмечает ФСБ.