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В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданин Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, сообщила ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжаются мероприятия по выявлению агентуры украинских спецслужб, причастной к диверсионно-террористической деятельности на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий в городе Керчи Республики Крым задержан агент украинских спецслужб гражданин Республики Молдова 1992 г.р.», — приводит сообщение РИА Новости.

Как установило следствие, в апреле 2024 года он через интернет установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы, о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника, отмечают в ФСБ.

После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.

В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.