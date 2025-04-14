В Крыму агент Киева готовился взорвать водонасосную станцию

Как установило следствие, в апреле 2024 года он через интернет установил сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого собирал и передавал сведения, включая фото- и видеоматериалы, о местах дислокации военной техники и позиций российской противовоздушной обороны, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника, отмечают в ФСБ.