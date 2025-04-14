Неизвестный мужчина напал на 17-летнюю жительницу Уфы

Как сообщает telegram-канал Mash Batash, девушка гуляла со своей подругой в центре города. Когда стемнело, подросток ушла домой. Когда до возвращения осталось пару минут, прямо около ее дома на нее набросился мужчина, одетый во все черное. Он сорвал с уфимки цепочку и сломал ей палец. Девушка сумела убежать и скрыться дома.