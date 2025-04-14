Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный мужчина напал на 17-летнюю жительницу Уфы

В Уфе неизвестный напал на девочку-подростка и сломал ей палец.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 17-летняя девушка стала жертвой нападения. На подростка напал неизвестный мужчина, который попытался ограбить ее.

Как сообщает telegram-канал Mash Batash, девушка гуляла со своей подругой в центре города. Когда стемнело, подросток ушла домой. Когда до возвращения осталось пару минут, прямо около ее дома на нее набросился мужчина, одетый во все черное. Он сорвал с уфимки цепочку и сломал ей палец. Девушка сумела убежать и скрыться дома.

Сейчас нападавшего ищет полиция.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.