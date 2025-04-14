Соцсети наводнили «чудо-инвесторы»: в Узбекистане растёт количество рекламы финансовых пирамид

Об этом сообщает Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей, который выявил тревожную тенденцию в ходе мониторинга цифрового пространства.
Под видом «инновационных стартапов», «высокотехнологичных платформ» и «перспективного бизнеса» мошенники завлекают граждан обещаниями быстрого и высокого дохода. Их реклама оформлена профессионально и часто сопровождается видеоотзывами, графиками и фальшивыми сертификатами, призванными убедить людей в надёжности и прибыльности вложений.
Ловушка для доверчивых
Как отмечают специалисты, в большинстве случаев схема одна и та же: выплаты первым участникам производятся за счёт средств, внесённых новыми вкладчиками. Но как только приток денег прекращается — система рушится, а потерпевшие остаются ни с чем.
Причины, по которым такие схемы продолжают действовать, хорошо известны: низкий уровень финансовой грамотности, стремление к лёгким деньгам и недостаток информации о рисках.
В Комитете напомнили, что в соответствии со статьёй 188−1 Уголовного кодекса, организация и реклама финансовых пирамид являются уголовно наказуемыми деяниями. За вовлечение граждан в такие схемы предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы — особенно если действия сопровождались крупным ущербом или были совершены повторно.
Как защитить себя?
Чиновники и юристы советуют быть особенно бдительными при встрече с инвестиционными предложениями в соцсетях. Если вам обещают гарантированную прибыль, доход без риска и «уникальные условия» — это повод не радоваться, а насторожиться.
Прежде чем вложить деньги изучите информацию о компании — проверьте, зарегистрирована ли она официально, есть ли лицензии. Проконсультируйтесь с юристом или финансовым экспертом и никогда не переводите деньги неизвестным лицам или организациям по ссылкам из рекламы.