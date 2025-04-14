Соцсети наводнили «чудо-инвесторы»: в Узбекистане растёт количество рекламы финансовых пирамид

В Комитете напомнили, что в соответствии со статьёй 188−1 Уголовного кодекса, организация и реклама финансовых пирамид являются уголовно наказуемыми деяниями. За вовлечение граждан в такие схемы предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы — особенно если действия сопровождались крупным ущербом или были совершены повторно.