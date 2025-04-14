Украина в Молдавии вербует агентуру для заброски в Россию, рассказали в ФСБ

По информации ФСБ, в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Один из них, по фамилии Окрушко, совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельных бомбы. Задержанная по фамилии Измайлова была причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.