Украина в Молдавии вербует агентуру для заброски в Россию, рассказали в ФСБ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Территория Молдавии с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки агентуры и ее подготовки к заброске в Россию с целью совершения диверсий и терактов, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
По информации ФСБ, в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Один из них, по фамилии Окрушко, совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельных бомбы. Задержанная по фамилии Измайлова была причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.
«ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения, для последующей заброски на территорию России в целях совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник ФСБ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов. Кроме того, по информации ФСБ, в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.