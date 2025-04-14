Кидал камни, чтобы спасти родных: младший сын сохранил жизнь старшему, но их мать уснула навечно

В Хомутово ночью 13 апреля произошла трагедия. Пламя охватило двухэтажный дом, в котором спала женщина и двое ее сыновей. Как стало известно КП-Иркутск, младший ребенок, который жил в пристройке, проснулся и заметил, что первый этаж полностью охвачен пламенем.
Он уже не мог забраться наверх, поэтому начал искать способы, которым можно было разбудить членов семьи. Начал бросать камни в окно второго этажа, шум услышал его брат, который позже выбрался на улицу через окно.
— Они вызвали пожарных и пытались попасть внутрь, чтобы спасти мать, разбив окно на первом этаже. Однако из-за большого скопления дыма у них ничего не получилось, — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
Во время тушения огня спасатели нашли тело 63-летней женщины. Оказалось, что пожар разбушевался из-за короткого замыкания проводки. Пламя на 128 квадратах тушили 12 специалистов с применением четырех единиц техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неизвестные угостили школьников жвачкой в Бурятии. После этого 8-летним детям стало плохо.