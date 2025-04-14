В Башкирии врачи помогли сбитому самокатчику и отравившейся девушке.

Санитарная авиация экстренно доставила из Учалов в Уфу 33-летнего мужчину, у которого произошло острое закупоривание главного протока поджелудочной железы. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мужчине требовалось срочное хирургическое вмешательство. Состояние пациента отягчалось хронической почечной недостаточностью. Пациент находится на диализе более 10 лет. После консультации хирурга санавиации было принято решение об эвакуации пациента в РКБ им. Куватова.
Также в прошедшую субботу в больницу скорой медицинской помощи была доставлена 17-летняя девушка с медикаментозным отравлением. После осмотра педиатра и реаниматолога, ее доставили в детскую реанимацию. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, в сознании, ее жизни ничего не угрожает.
В воскресенье в Салавате произошло ДТП с участием самокатчиков. 15-летний юноша, передвигающийся на электросамокате, попал под колеса автомобиля. Он получил несколько характерных травм и ран, и был доставлен в городскую больницу. Сегодня его состояние оценивается как относительно удовлетворительное, он останется под наблюдением врачей еще несколько дней.
По словам министра, все пациенты находятся на его личном контроле.