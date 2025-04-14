В Башкирии врачи помогли сбитому самокатчику и отравившейся девушке.

В воскресенье в Салавате произошло ДТП с участием самокатчиков. 15-летний юноша, передвигающийся на электросамокате, попал под колеса автомобиля. Он получил несколько характерных травм и ран, и был доставлен в городскую больницу. Сегодня его состояние оценивается как относительно удовлетворительное, он останется под наблюдением врачей еще несколько дней.