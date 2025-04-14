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Дерзкое похищение посреди улицы расследует полиция Уссурийска

Сегодня в Уссурийске, в микрорайоне Междуречье, прохожие стали свидетелями нападения на молодого человека: оппонент избил его, в том числе ногами, насильно поместил в салон автомобиля и куда-то увёз, сообщает ИА DEITA.RU. Парень, в отношении которого применялось насилие, оказывал активное сопротивление. Потасовка происходила прямо на проезжей части.

Источник: ДЕЙТА

Видеозапись избиения и вероятного похищения распространили в социальных сетях, проинформировав об инциденте диспетчера службы 112. На публикацию обратили внимание правоохранительные органы, теперь полиция Уссурийска проводит доследственную проверку по факту конфликта на улице Александра Францева в Междуречье. Устанавливаются личности участников потасовки.

Напоминаем, полиция Уссурийска также занимается доследственной проверкой об избиении 11-летним школьником одноклассницы на детской площадке в Воздвиженке. За развитием конфликта наблюдали другие дети, полиция и прокуратура проверят всех, а также работу органов профилактики и правонарушений несовершеннолетних.