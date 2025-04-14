Дерзкое похищение посреди улицы расследует полиция Уссурийска

Сегодня в Уссурийске, в микрорайоне Междуречье, прохожие стали свидетелями нападения на молодого человека: оппонент избил его, в том числе ногами, насильно поместил в салон автомобиля и куда-то увёз, сообщает ИА DEITA.RU. Парень, в отношении которого применялось насилие, оказывал активное сопротивление. Потасовка происходила прямо на проезжей части.