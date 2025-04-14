Три дороги в Башкирии затопило из-за паводка

В Башкирии сохраняется напряженная гидрологическая обстановка, при которой три автомобильные дороги остаются затопленными. За прошедшие 24 часа специалистам удалось ликвидировать подтопление на одном из проблемных участков.
В Чишминском районе продолжается подтопление дорожного полотна в районе деревни Кучумово. Протяжённость затопленного участка составляет 106 метров при глубине воды 57 сантиметров и ширине разлива 20 метров. Спасатели отмечают, что мостовое сооружение не затронуто паводковыми водами. Этот участок регулярно подвергается сезонному подтоплению, о чём местные жители заранее проинформированы.
В черте Уфы сохраняется затопление подъездной дороги к садоводческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос». Здесь вода покрыла 230 метров дорожного полотна, достигая глубины 1,5 метра. На территории указанных СНТ постоянно проживают девять человек, среди которых нет детей и людей с ограниченными возможностями.
Ещё один проблемный участок зафиксирован на подходе к СНТ «Озон», где талые воды затопили 90 метров дороги при глубине 70 сантиметров. Шестеро проживающих там взрослых обеспечены четырьмя плавательными средствами на случай экстренной необходимости. Ведётся постоянное наблюдение за изменением гидрологической обстановки, движение по указанному участку временно прекращено.
С начала паводкового сезона в оперативные службы поступило 556 сообщений о подтоплениях, при этом за последние сутки новых обращений от населения не зарегистрировано. Спасательные подразделения продолжают круглосуточный мониторинг ситуации в зонах возможного подтопления.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.