Три дороги в Башкирии затопило из-за паводка

В черте Уфы сохраняется затопление подъездной дороги к садоводческим товариществам «Казарез» и «Альбатрос». Здесь вода покрыла 230 метров дорожного полотна, достигая глубины 1,5 метра. На территории указанных СНТ постоянно проживают девять человек, среди которых нет детей и людей с ограниченными возможностями.